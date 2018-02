Navijači se okomili na prsatu djevojku, fudbaler razmišlja o prekidu karijere

Golman engleskog niželigaša Peterbroa Džonatan Bond i njegova djevojka Leia Parker dospjeli su na naslovnice engleskih medija. Naime, njih dvoje su se našli na meti navijača istoimenog kluba, koji ih kako su istakli verbalno zlostavljaju, kako u toku utakmica, tako i putem društevnih mreža.

Razlog su bujne grudi Parkerove, a zbog svega 24-godišnji golman je čak razmišljao da prekine karijeru.

„Priznajem da su me sve ove uvrede navele na razmišljanje da ostavim sve i prekinem karijeru. Ipak, to neću učiniti, jer sam jači od toga, a uostalom to mi nedozvoljava ni Leija. Nećemo dopustiti nasilnicima da pobijede“, rekao je razočarani golman.

Par ističe da su uvrede počele onda kada je Džonatan stigao na posudbu iz ekipe Ridinga.

„Sve je bilo dobro dok je bio u Ridingu, ali kada je došao u Peterbro počelo je maltretiranje i neprijatni komentari“, istakla je prema britanskim medijima Britanka sa najvećim grudima, a koja zbog svega sve rijeđe sa tribina bodri svog momka.

Inače, navijači Petrbora su išli toliko daleko da su na pojedinim utakmicama donosili „seks-lutku“ na na napuhivanje na kojoj su bile ispisane uvrede namijenjene Parkerovoj.