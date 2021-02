Navijači se vraćaju u aprilu?

Povratak navijača na stadione M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine moguće je očekivati u trećem krugu aktuelne fudbalske sezone, rekao je juče Miodrag O. Lale, predsjednik Komiteta za takmičenje Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Iz bh. kuće fudbala početkom ovog mjeseca obratili su se kriznim štabovima Republike Srpske i Federacije BiH sa molbom da se u proljetnom dijelu dozvoli djelimično prisustvo publike na tribinama. Bilo je, između ostalog, predviđeno deset posto kapaciteta stadiona i da na stadione mogu doći samo domaći navijači. Zbog i dalje nepovoljne epidemiološke situacije izazvane virusom korona u N/FS BiH stigao je negativan odgovor iz Republike Srpske, dok se iz Federacije BiH nisu zvanično očitovali.

"Navijača definitivno neće biti u preostala tri susreta, kojima će se zatvoriti drugi krug aktuelne sezone M:tel Premijer lige BiH. Od Kriznog štaba Republike Srpske smo dobili odgovor na naš upit u kojem se navodi da sve ranije donesene mjere ostaju na snazi do 5. marta. Od Kriznog štaba Federacije BiH nismo još dobili zvaničan odgovor, ali vjerovatno se ni tu ništa neće mijenjati do daljeg. Sa druge strane, sve i da dobijemo zeleno svjetlo od jednog kriznog štaba, za povratak navijača na stadione potrebna je saglasnost iz oba entiteta", pojasnio je Miodrag O. Lale.

Dvokružni sistem takmičenja aktuelne sezone u bh. elti završava se utakmicama 22. kola, zakazanim za 14. mart. Nakon toga uslijediće reprezentativna pauza, a nastavak sezone je u aprilu.

"Da budem iskren, povratak navijača očekujem nakon reprezentativne pauze. April je, po mom mišljenju, neko objektivno vrijeme kada se možemo nadati ublažavanju mjera. To je neki razuman period da se razmotri situacija i donese eventualno jedna takva odluka, koja bi sigurno obradovala sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari u BiH. Ja vjerujem da će barem treći dio sezone moći da se igra pred navijačima. Želja svih nas u N/FS BiH je da se to desi, mi se za to zalažemo, ali isto tako naglašavam da mi ne odlučujemo o tome. Činimo i činićemo sve što je u našoj moći da nađemo najbolje rješenje, koje, naravno, ne smije ugrožavati zdravlje stanovništva", istakao je Lale.

Utakmicama 20. kola u subotu, nedjelju i ponedjeljak počinje bh. fudbalsko proljeće. Tim povodom je, između ostalog, u Sarajevo doputovao i Ivajlo Petev, selektor reprezentacije BiH, koji će pratiti nekoliko susreta i igre potencijalnih reprezentativaca za utakmice početka kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se igraju krajem idućeg mjeseca sa Finskom (24. marta) i Francuskom (31. marta). Posljednjih sedmica obilazio je reprezentativce širom Evrope, a bugarski stručnjak planira u ponedjeljak na stadionu "Grbavica" gledati gradski derbi između Željezničara i Sarajeva.

Dva dana kasnije, 3. marta, na sjednici Izvršnog odbora N/FS BiH trebalo bi i zvanično da sazna imena svojih pomoćnika u stručnom štabu. Istog dana na sjednici čelnih ljudi bh. fudbala očekuje se da bude ozvaničen i nastavak saradnje sa Slobodanom Starčevićem na mjestu selektora mlade U-21 reprezentacije BiH.