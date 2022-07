Navijački šal sa zdravstvenim senzorima

Fudbalski klub Mančester Siti predstavio je navijački šal sa senzorom koji prati tjelesnu temperaturu, otkucaje srca i emocije navijača.

U šal je ugrađen poseban senzor koji prati različite zdravstvene parametre.

Dresovi i šalovi omiljenog kluba i reprezentacije obavezni su navijački rekviziti bez kojih je mnogima odlazak na utakmice gotovo nezamisliv.

Utakmice sa sobom nose strast, veselje, ali i tugu i razočarenje kakve je nemoguće objasniti onima koji ne prate sport i koji nisu emotivno vezani uz neki klub i reprezentaciju.

Navijači svaki gol, prekršaj ili sudijsku odluku proživljavaju sa velikim emocijama, strašću i stresom, a kakvi sve događaji na terenu utiču na navijačke emocije uskoro bi se moglo saznati zahvaljujući posebnom šalu.

Praćenje tih podataka trebalo biti dati konkretne informacije o tome kako se navijači osjećaju tokom utakmica i određenih događaja na utakmicama.

Prva testiranja šala već su obavljena te je u pilot-projektu učestvovalo šest dugogodišnjih navijača Sitija.

Ovaj navijački rekvizit biće dostupan navijačima "Mančester sitija" od naredne sezone, ali nije poznato hoće li se moći kupiti i koja će biti njegova cijena ili će biti dostupan samo za odabrane koji će pristati na praćenje zdravstvenih parametara tokom utakmica, prenosi portal Endžadžet.

Matchday can be a of emotions for #ManCity fans! The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before Find out more