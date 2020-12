Nazvala Maradonu pedofilom pa joj prijete smrću: Hoće da mi lome noge

U nedjelji za nama vidjeli smo razna odavanja počasti preminuloj legendi Dijegu Armandu Maradoni, ali jedan fudbaler odlučio je da to ne učini.

Tačnije, fudbalerka. Paula Dapena, nazvala je El Pibea pedofilom i napasnikom, sela i okrenula leđa na minutu ćutanja, a sada dobija prijetnje smrću.

Igračica španskog Vijahes Interiasa sada se našla u veoma lošoj situaciji jer je naišla na veliko negodovanje zbog njenih riječi gdje je Maradonu nazvala silovateljem, pedofilom i napasnikom.

"Da, dobila sam pregršt prijetnji. To nije samo uznemiravanje, to su pretnje smrću. Neki su mi napisali da će saznati gde živim, da će me pratiti, a onda i slomiti noge", navela je Dapena.

Fudbalerka je otkrila da će sigurno da prijavi neke prijetnje policiji.

"Sve su opcije sada na stolu. Jako me je strah zbog nekih komentara. Mislila sam da će moj protest da ostane zapamćen u mom kraju, mom gradu, ali nisam ni pomislila da će to da postane svetska senzancija. Dva dana pre toga bili su performansi za zaustavljanje nasilja nad ženama, a onda dolazi minut ćutanja za Maradonu koji je poznat po nasilju", zaključila je Dapena.

(Telegraf.rs)