Ne pomaže ni VAR, sudijska greška odlučila pobjednika Lige nacija

Fudbaleri Francuske osvojili su ovogodišnje izdanje Lige nacija pobjedom nad Španijom u finalu 2:1, ali su do tog uspjeha došli zahvaljući sudijskoj grešci. Francuzi su pobijedili pogotkom Kilijana Mbapea u 80. minutu koji je postignut iz očiglednog ofsajda.

Napadač Pari Sen Žermena je dobio loptu od Tea Ernandesa i potom lijepo savladao Unaja Simona, ali je prilikom dodavanja bio iza protivničke odbrane.

Situacija kod pogotka Kilijana Mbapea

Ipak, sudija Entoni Tejlor nije ni gledao snimak, a nakon meča je Špancima objasnio zbog čega je priznao pogodak.

"Sudija je rekao da je Erik Garsija htio da zakači loptu i to je poništilo ofsajd. Ali htio je da igra loptom jer bi ona stigla do Mbapea koji je bio u ofsajdu?! To nema nikakvog smisla", rekao je kapiten "furije" Serđo Buskets poslije utakmice.

Na jednom od snimaka vidi se da je Garsija zakačio loptu u pokušaju da je presiječe, ali to ne bi smjelo da bude dovoljno da označi početak nove akcije, odnosno "poništi ofsajd poziciju".

This is why Mbappe’s goal was NOT offside. The media only shows you one side of the story.#mbappe #france #spain #NationsLeague @KMbappe pic.twitter.com/JwIeopi8xo