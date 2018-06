Nedavno ušli u prvu ligu a već zovu Ronalda u svoje redove

Dok se u medijima "šuška" da Kristijano Ronaldo napušta Real Madrid, ruski fudbalski klub Jenisej iz Krasnojarska dao je portugalskoj zvijezdi ponudu koja se ne odbija.

Fudbalski klub, koji je nedavno, prvi put u svojoj istoriji, ušao u rusku Premijer ligu za sezonu 2018/2019, nagovijestio je na svom nalogu na Twitteru da je svestan spekulacija o Ronaldovim namjerama da napusti Real Madrid. Jenisej je pozvao Ronalda u svoje redove.

Iz ruskog kluba su Ronaldu poručili da sve znaju i da je vrijeme da on prvi put u istoriji učini klub velikim.

Drugog juna španska "Marka" je izvjestila da je Ronaldo, nekoliko nedjelja prije finalne utakmice protiv Liverpula u Ligi šampiona, obavijestio svoje saigrače da ima namjeru da napusti Real Madrid.

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj