Nejmar: Pogriješio sam, primite me nazad

Iz Barselone stiže senzacionalna vijest. Nejmar da Silva Santos Junior (26), koji je prošlog ljeta izborio odlazak iz kluba u kojem je bio četiri godine, sada traži da ga Barselona primi nazad.

Vijest kao ekskluzivu, preko cijele naslovnice štamponog izdanja i pod egidom "Top secret" na portalu, donosi EL Mundo Deportivo, katalonski sportski dnevnik kojem je Barselona glavna tema.

Prema ovom izvoru, Nejmar se pokajnički obratio igračima, treneru i upravi svog bivšeg kluba prije revanš utakmice osmine finala Lige šampion, koju je njegov PSŽ igrao protiv Reala. Priznaje da je pogriješio kada je isforsirao odlazak iz Barselone i želi se vratiti u ljeto 2019.

Podsjećamo, Nejmar je ljetos otišao iz Barselone u PSŽ za 222 miliona evra i tako postao najskuplji nogometaš u povijesti.

3. avgust 2017. istorijski je datum. Tog dana Nejmarovi advokati donijeli su u Barselonine klupske prostorije ček Katarske nacionalne banke sa spomenutim iznosom, kojim su kupili igračevu slobodu.

Tada se to činilo tako, ali sada ispada da je Nejmar zatvoren u zlatnom kavezu, gdje "kaznu" mora izdržavati do 2022. Brazilac i njegova svita sada priznaju da je odlazak iz Barselone bio velika greška u svakom pogledu.

Prema pisanju El Mundo Deportiva, Nejmar se kaje što je insistirao na izlasku iz Mesijeve sjene, bio je zaslijepljen bogatstvom PSŽ-a, pogriješio je procjenom da će odlaskom tamo postati bolji igrač, nije znao da je kvaliteta fudbala u francuskoj ligi na toliko nižem nivou od španske i da će u Ligue 1 biti izložen tako brutalnim nasrtajima protivnika.

Nadalje, nikako se ne snalazi u PSŽ-ovoj svlačionici punoj klanova i tenzija i nedostaje mu harmonija iz Barsine kabine, u kojoj nema iskakanja i gdje je sve podređeno ekipi.

Nedostaje mu i Barselona kao u grad, u koji se vratio proslaviti sinov rođendan, na koji je pozvao mnoge bivše saigrače.

Nejmar bi se dakle u Barselonu vratio nakon dvije sezone u PSŽ-u, ali klub iz kojeg je pobjegao, za sada ga ne želi nazad. Rana zbog njegove izdaje, iako premazana melemom od 222 milijuna evra, i dalje peče.

Ne zaboravimo da su Nejmar i Barselona na sudu. Klub za sada niječe na igračev zahtjev za povratkom, ali daleko je 2019.

U Barseloni mnogi vjeruju da je ovaj Nejmarov signal samo manevar kako bi opravdao još veću izdaju - prelazak u Real. I to u sklopu taktike "želio sam se vratiti u Barselonu, ali niste me htjeli i zato sam otišao tamo gdje me žele."

(index.hr)