Nejmar: Uništen sam, ovo je poraz koji me najviše boli

Brazil je ispao sa Svjetskog prvenstva od Hrvatske u četvrtfinalu. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1:1, a onda je Hrvatska nakon boljeg izvođenja jedanaesterca poslala kući prvog favorita turnira.

Najveća brazilska zvijezda Nejmar nakon utakmice se rasplakao, a dan kasnije se oglasio na društvenim mrežama emotivnom porukom.

"Psihički sam uništen, ovo je svakako poraz koji me najviše boli. Ostao sam paralizovan deset minuta, a onda sam neprekidno briznuo u plač. Boljeće još dugo, nažalost. Borili smo se do kraja, ponosan sam na svoje saigrače jer zalaganja i predanosti nije nedostajalo. Ova grupa je to zaslužila, mi smo to zaslužili, Brazil je to zaslužio, ali to nije bila božja volja", napisao je Nejmar i dodao:

"Vrijedilo je svake žrtve osjetiti posvećenost svakoga na terenu. Hvala svima na podršci. Nažalost, nije upalilo. Boljeće još dugo, dugo. Hvala ti za sve, moj Bože. Sve si mi dao i ne mogu se žaliti ni na šta. Samo hvala što brineš za mene. Tebi je uvijek svaka čast i slava, bez obzira na okolnosti", prenosi Index.hr.