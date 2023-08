Nejmar definitivno odlazi iz PSG-a

Brazilski reprezentativac Nejmar mogao bi uskoro i zvanično da napusti PSG, pošto nije u planovima oko novog projekta kluba i do kraja prijelaznog roka mogao bi da se realizuje njegov transfera.

PSG sa Lionelom Mesijem, Kilianom Mbappeom i Nejmarom jeste dominirao u Francuskoj, ali nije uspio da se domogne trofeja u Ligi prvaka i ovog ljeta tim bi mogao potpuno da se renovira. Mesi je već otišao put Amerike, Mbappe je već dugo na izlaznim vratima, a sada se i Nejmaru traži novi klub.

Kako je prenio katalonski Sport, čelnici Barcelone uveliko traže rješenje kako da Brazilca, kojeg su svojevremeno prodali PSG, vrate u svoje redove.

Problem za Barcelonu se javlja u vezi finansija i pravila o finansijskom ferpleju, tako da se traži rješenje kako da se to uradi. Katalonski klub još uvijek nije registrovao sve igrače za špansko prvenstvo i trenutno rešava bitnija pitanja od transfera Nejmara.

Understand both Neymar Jr and Paris Saint-Germain are working to find the best solution to part ways this summer, as soon as possible #PSG Both sides working for Neymar to leave. Neymar has proposals from Al Hilal and MLS. Barça have to decide whether if want to try. pic.twitter.com/ORZtzUCe4F