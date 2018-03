Nejmar mora na operaciju, dva mjeseca van terena

PARIZ - Zbog povrede stopala u utakmici protiv Marseja prošli vikend fudbaler PSŽ Nejmar će oko dva mjeseca biti van terena. Moraće na operaciju, a trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Iako je trener PSŽ Unai Emery u utorak izjavio kako je pogrešna informacija da će najskuplji fudbaler svijeta Neymar morati na operaciju stopala zbog frakture pete metatarzalne kosti, ona se ipak pokazala - istinitom.

"Doktorski timovi PSŽ i brazilske reprezentacije, u dogovoru s igračem, donijeli su zajedničku odluku kako će Nejmar Jr. ići na operaciju u Brazilu krajem ove sedmice", stoji u saopštenju fudbalskog kluba iz Pariza.

Fudbalerov otac ranije je izjavio kako Nejmar neće moći nastupiti u uzvratnoj utakmici protiv Real Madrida idući utorak i da će njegov povratak potrajati.

"Bilo operacije ili ne, rehabilitacija će trajati između šest i osam sedmica" - rekao je Nejmar da Silva Santos.

Osim uzvratne utakmice protiv Reala na domaćem terenu, u kojoj će pokušati nadoknaditi zaostatak 3-1 iz prve utakmice, Neymar će propustiti i polufinale francuskog kupa protiv Marseja, osam ligaških utakmica, ali i finale liga-kupa protiv Monaka. Uz eventualne dodatne evropske utakmice...

