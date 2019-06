Nejmar odbacio optužbe za silovanje

Brazilski fudbaler i napadač Pari Sen Žermena Nejmar odbacio je optužbe za silovanje, koje je protiv njega podnijela žena iz Brazila.

Istraga je pokrenuta nakon što je neimenovana žena u brazilskom gradu Sao Paulu prijavila 27-godišnjeg fudbalera za silovanje, koje se navodno dogodilo 15. maja u Parizu.

Kako je navela, Nejmara je upoznala na Instagramu i poslije kraćeg dopisivanja Brazilac je ponudio da joj kupi avionsku kartu kako bi doputovala u Pariz, gdje joj je obezbijedio smještaj u hotelu "Sofitel Paris Arc Du Triomphe".

Kako navodi ESPN, Nejmar u hotel došao pijan i u jednom trenutku postao agresivan pokušavši da je primora na seksualne odnose.

Neimenovana djevojka se dva dana kasnije vratila u Brazil, ali incident nije prijavila francuskoj policiji jer je bila "emotivno potresena i uplašena da iznese činjenice u stranoj zemlji".

Fudbaler je na sve odgovorio otkrivanjem njihovih prepiski i fotografija, porucivši da je "upao u zamku"

"Ono što se dogodilo toga dana bio je odnos izmedu muškarca i žene u četiri zida, nešto što se događa u svim parovima. Sutradan se ništa nije dogodilo, nastavili smo razmjenjivati poruke. Optužen sam za silovanje. To je teška riječ. Iznenadilo me. To je vrlo loše i vrlo tužno kad to čujem, jer ko me poznaje zna moj karakter i moj integritet, zna da ja nikada ne bih učinio tako nešto. Bila je to zamka i na kraju sam upao, ali neka ovo sada bude lekcija. Postoje ljudi koji žele iskoristiti iznudom i to je tužno i bolno", rekao je Nejmar.

Ranije je reagovao i otac brazilskog fudbalera koji je takođe izjavio da je njegov sin žrtva ucjene. Nejmar se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije Brazila, koja 14. juna kreće u pohod na Kopa Ameriku.