Nejmar odglumio penal

Fudbaleri Pari Sen Žermena plasirali su se u polufinale Liga Kupa pošti su sa 2:0 savladali Amijen.

Amijen je od 34. minutu imao igrača manje, da bi ’Sveci’ poveli tek u 53. minutu iz penala. To je bio 20. gol najskupljeg fudbalera svijeta, a djeluje da je Brazilac dobro odglumio kako bi izborio jedanesterac.

Nejmar jedva da je bio u kontaktu s protivničkim igračem, ali je sudija pokazao na bijelu tačku.

Brazilac je ovaj gol proslavio tako je što je kopačku stavio na glavu.

Konačan rezultat postavio je Rabio u 78. minutu.

U ostalim mečevima Ren je poslije goleade eleminisao Tuluz (4:2), a Monpelje je sa 1:0 slavio protiv Anžea.

