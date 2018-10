Nejmar odlazi, PSŽ mu pronašao zamjenu za 150 miliona evra

Prije 14 mjeseci PSŽ je platio Nejmara 222 miliona evra te ga je tako učinio najskupljim igračem svih vremena. Ipak, ćudljiva brazilska zvijezda u Parizu nije zadovoljna.

Nejmar je odmah po dolasku na Park prinčeva shvatio da PSŽ ne može konkurisati za osvajanje Lige šampiona, a izuzetno dosadno francusko prvenstvo, u kojem katarski klub sa sjedištem u Parizu naslove osvaja samom pojavom na terenu, nikako ga ne motiviše ni ispunjava. Mbapeovim usponom ostao je i bez primata u ekipi. kao i prilike da osvoji Zlatnu loptu.

Zato je brzo nakon najvećeg transfera u istoriji poželio napustiti zlatni kavez u kojem zarađuje 35 miliona evra godišnje, ali nije sretan.

Njegova pariška mora trajaće samo do ljeta, juče je javila Cadena SER, jer je predsjednik PSŽ-a pristao na Brazilčev zahtjev i prodaće ga dvije godine nakon što ga je kupio. Ali ne samo zato što je dobra duša nego jer su Nejmar i njegov otac prilikom sastavljanja ugovora s prvakom Francuske insistirali na klauzuli po kojoj nakon dvije godine iz kluba može otići za 220 miliona evra. Ako bi pak u PSŽ-u ostao do ljeta 2020., otkupna klauzula spušta se na 200 miliona.

Na ovo podsjećaju svi španski mediji i ističu da su jedini klubovi koji to mogu i žele platiti Real, čiji predsjednik Florentino Perez nikada nije prežalio što ga nije uspio dovesti još iz Santosa, te Barcelona, kojoj se Nejmar već pola godine nudi kajući se što je bio nezahvalan i napustio je.

Jasno, Real želi Nejmara, Madriđanima neće biti problem platiti iznos koji traže pariški šeici, posebno ako Čelsi odluči ne prodati Hazarda kojeg takođe želi Real.

Što se tiče PSŽ-a, oni su Nejmara pristali prodati iz dva razloga. Zaradite ogroman novac i riješiće se nezadovoljnog igrača, a kako tvrde As i ostali španski mediji, već su pronašli zamjenu. I to kapitalnu.

Caso Neymar volte para a Espanha, jornal aponta Antoine Griezmann como substituto no PSG https://t.co/jmpwB7Q1Ai pic.twitter.com/eZxowaomxr

Antoan Grizman je više puta odbio Barselonu, a navodno nije presretan u Atletiku i rado bi se vratio u domovinu.

Griezmanova otkupna klauzula je 150 miliona evra, što će biti pravi sitniš za upravu PSŽ-a ako prodaju Nejmara.

#PSG estaria disposto a ouvir propostas por Neymar para tentar a contratação do atacante Antoine Griezmann. Segundo o jornal espanhol 'As', o clube parisiense pode pagar 150 milhões de euros (R$ 640,4 milhões), o valor de sua cláusula, para tirar o francês do #AtléticodeMadrid. pic.twitter.com/nHxfQNYQz2