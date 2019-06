Nejmar propušta Kopa Ameriku

Brazilski fudbaler Nejmar zbog ozbiljne povrede skočnog zgloba propustiće predstojeći turnir Južne Amerike.

Brazilski napadač Nejmar koji se povrijedio u prijateljskoj utakmici protiv Katara u srijedu, pa je taj meč završio već na poluvremenu, propustiće predstojeći turnir Kopa Amerika.

Nejmar je na susretu Brazila i Katara u Braziliji doživio povredu skočnog zgloba i kako posljednje informacije javljaju u pitanju je ruputra i predstoji mu duža pauza, doduše, još uvijek nije otkriveno koliko će tačno Nejmar biti van terena.

On se relativno skoro oporavio od povrede koljena i djelovalo je da će biti sto posto spreman za bitke Brazila na Kopa Americi, takmičenje na kom je Brazil domaćin i prvi meč igra protiv Bolivije 14. juna.

Here's a second look at the play that forced Neymar off It looks like a possible ankle injury but still unclear with the match at halftime. pic.twitter.com/cjk5yPbv5p