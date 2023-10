Nejmar u agoniji: Saudijci u vjetar bacili stotine miliona evra

Na utakmici protiv Urugvaja Nejmar je prošao agoniju zbog povrijede jer su mu oštećeni ligamenti lijevog koljena, a povrijeđen je i meniskus. Prema prvim informacijama predviđeno vrijeme trajanja oporavka je sedam do devet mjeseci. To znači da je za njega sezona vjerovatno gotova, a za vlasnike Al Hilala da su se odrekli između 150 i 200 miliona evra.

Urugvaj je golovima Darvina Nunjeza (42') i Nikolasa de la Kruza (77') sa 2:0 savladao Brazil u kvalifikacijskim utakmicama za svjetsko prvenstvo. Međutim, utakmicu je obilježila ozbiljna povrijeda najboljeg igrača Brazila, Nejmara (31) krajem prvog poluvremena.

Nakon kontakta s urugvajskim igračem pao je na pod. Na teren je izašla ljekarska ekipa brazilske reprezentacije, a Nejmar je teren napustio u suzama.

Brazilac se ovoga ljeta preselio iz PSŽ-a u saudijski Al Hilal. Prema informacijama koje su objavili iz kluba, povrijeda zaista je ozbiljna kako je i izgledala u prvom trenutku. Oštećeni su mu ligamenti lijevog koljena, a povrijeđen je i meniskus. To će za Brazilca značiti višemjesčnu pauzu.

Kako sada stvari stoji oporavak će trajati sedam do devet mjeseci. To ujedino znači i da je za njega gotovo sigurno sezona gotova, a vlasnici saudijskog kluba zasigurno nisu sretni ovakvim ishodom obzirom da će mu za dvije godine morati isplatiti od 300 do 400 miliona evra, prenosi "Večernji".

