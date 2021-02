Nejmar u očaju: Stalno plačem, ne znam koliko još mogu da izdržim

Brazilski superstar Nejmar doživio je novu povredu zbog koje će propustiti narednih mjesec dana i neće igrati u važnom dvomeču Lige šampiona protiv Barselone.

As Pari Sen Žermena je u kup utakmici protiv Kaena u srijedu doživio povredu aduktora i procjene su da ga neće biti do sredine marta.

Sve su češće njegove povrede, a interesantno, propustio je dvoke osmine finala prethodnih godina protiv Mančester junajteda i Real Madrida i "sveci" su u oba slučaja ispadali iz Lige šampiona.

Poslije saznanja da mora na novu pauzu, Nejmar se oglasio na Instagramu i prenio očaj u kom se nalazi.

"Tuga je velika, bol je neizmjerna i stalno plačem. Još jednom ću morati da prekinem da radim ono što najviše volim, a to je da igram fudbal. Ponekad mislim da je problem moj stil igre jer driblam i stalno dobijam batine. Ne znam jesam li problem ja ili ono što radim na terenu. To je tužno. Pretužno mi je kad slušam igrače, trenere, komentatore kako viču: 'treba ga udarati', 'pada, stalno pada', 'samo plače', 'on je razmaženi klinac'… Iskreno, razočaran sam i tužan i bojim se da ne znam koliko dugo mogu da izdržim. Samo želim da budem srećan igrajući fudbal, samo to", napisao je Nejmar.

