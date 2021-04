Nejmar u tunelu nasrnuo na igrača Lila

Nejmar da Silva, zvijezda Pari Sen Žermena, imao je neslavno veče u susretu sa Lilom u 31. kolu prvenstva Francuske.

U derbiju na Parku prinčeva, slavili su gosti sa 1:0 i tako sada imaju tri boda prednosti u odnosu na "svece" u trci za titulu prvaka.

Meč je obilježio detalj iz posljednjeg minuta kada su se u borbio za loptu sukobili Tijago Đalo i Nejmar.

Brazilac je odgurnuo Đaloa, sudija mu je pokazao drugi žuti karton i put u svlačionicu, baš kao i igraču Lila.

Ipak, to nije bio kraj obračuna jer su kamere na ulasku u tunel snimile nastavak sukoba dvojice igrača.

Nejmar je na ulazio nastavio da prigovara igraču Lila, da bi konačno krenuo na njega neposredno pri ulasku u tunel, ali je srećom reagovalo obezbjeđenje.

Razdvojili su dvojicu igrača, konačno, Nejmara su koji je bio van sebe od bijesa, odveli na drugu stranu, ka svlačionici domaćeg tima.

(B92.net)

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP