Neka se spremi mađarski velikan

Po prvi put u istoriji evropska jesen će se igrati u Banjaluci nakon što je Borac izborio plasman u plej-of Lige Evrope nakon što je izbacio Klaksvik sa Farskih Ostrva (ukupno 4:3).

Banjalučani su sigurno izborili plasman u grupnu fazu takmičenja, samo je pitanje kojeg.

Naime, naredni rival crveno-plavih u plej-ofu Lige Evrope biće mađarski velikan Fercencvaroš (36 puta šampion svoje zemlje) koji je eliminisan od Mitjlanda u Ligi šampiona, tako da će svoj put nastaviti u Ligi Evrope. Pobjednik ovog dvomeča ide u grupnu fazu Lige Evrope, a ukoliko to bude Borac biće to najveći uspjeh bh. fudbala u u istoriji, obzirom da je do sada Zrinjski igrao grupnu fazu Lige konferencije. Prvi meč je na programu 22. avgusta u Mađarskoj, a revanš sedam dana kasnije na Gradskom stadionu.

Bez obzira na taj ishod, Borac sigurno ima zagarantovano mjesto u grupnoj fazi Lige konferencija, Fantastičan uspjeh pulena Mladena Žižovića.

