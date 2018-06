Nekadašnji bh. reprezentativac Elvir Rahimić iz Moskve za "Nezavisne": Neka Rusi podignu trofej

Volio bih da moji prijatelji Rusi podignu trofej na domaćem terenu, kazao je Elvir Rahimić, bivši fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i već 20 godina stanovnik Moskve.

Nekadašnji proslavljeni fudbaler CSKA, koji je danas dio trenerskog kadra u moskovskom velikanu, u razgovoru za "Nezavisne" prenio je impresije, očekivanja i dio atmosfere iz prijestonice najveće zemlje Evrope samo nekoliko dana prije početka najvećeg fudbalskog događaja na planeti. Atmosfera, kako kaže popularni General, dosegla je tačku usijanja. Ulice, gradski trgovi, parkovi, kao i svi ostali prateći sadržaji se uljepšavaju do najsitnijih detalja.

"Rusija je spremna da se još jednom pokaže kao veliki domaćin i meni je drago da ću biti dio tog događaja. Prve reprezentacije, njihove delegacije i navijači već stižu. Rusi jedva čekaju da počne Mundijal. Moskva i Rusija su potpuno u znaku fudbala i Svjetskog prvenstva. Euforija se osjeća na svakom koraku. Čak i oni koje fudbal ili sport ne zanima, ipak su se saživjeli sa ovim događajem. Bilbordi, reklame, pa čak i dječji programi i sadržaji za sve uzraste prilagođeni su Mundijalu. Čeka nas mjesec dana istinskog spektakla", rekao je Rahimić.

NN: Sigurnost je nešto što se akcentira u posljednje vrijeme. Imaju li gosti i učesnici razloga za strah?

RAHIMIĆ: Živimo u teškom vremenu. Sigurnosna kriza je prisutna na globalnom novou. Međutim, razloga za strah bilo koji učesnik Svjetskog prvenstva, počevši od ekipa, delegacija, pa do navijača i običnih posjetilaca zaista nema. Rusija je sigurna zemlja. Ovdje živim već 20 godina sa svojom porodicom i nikada mi nije ni dlaka sa glave falila. Ovdje su održani brojni značajni događaji, ne samo sportski, nego i politički, privredni, muzički... Nikada se ništa nije desilo neželjeno i siguran sam da će i SP završiti na izvrstan način. Rusi su organizacioni ispit položili nedavno na Olimpijskim igrama u Sočiju, ali i mnogo puta ranije. O tome ne treba razmišljati, ne treba se bojati, Rusi su isvrsni domaćini i učiniće sve da budu najbolji.

NN: A šta mogu učiniti Rusi na terenu?

RAHIMIĆ: To je baš teško pitanje. Ja bih volio da podignu trofej, iako znam da je to baš teško. Eto, odigrali su 1:1 sa Turskom u prošloj prijateljskoj utakmici. Zadnjih sedam utakmica su bez pobjede i to je ono što ih je dovelo na metu kritika javnosti i navijača. Volio bih da nešto naprave, navijaću za njih, jer u reprezentaciji igra i oko reprezentacije je veliki broj mojih prijatelja, mojih bivših saigrača... Sve ih poznajem. Mnogo ih kritikuju, a ja se nadam da će biti najbolji onda kada bude najpotrebnije. Mislim da je šteta što nisu igrali u kvalifikacijama. Trebalo je da igraju upravo u grupi sa BiH, ali je naknadno umjesto njih upao Gibraltar. Mislim da ta pauza od dvije godine bez takmičarskih utakmica domaćinima i te kako šteti, ali opet teško je naći pravi model takmičenja za domaćine.

NN: Za koga ćete još navijati?

RAHIMIĆ: Nije teško pogoditi. To su svakako reprezentacije našeg regiona Srbija i Hrvatska i želim im svu sreću. Žao mi je što nas nema i više, prije svega žalim što Bosna i Hercegovina nije izborila plasman, pa i Crna Gora, Slovenija...

NN: Kakav rezultat predviđate Hrvatskoj?

RAHIMIĆ: Imaju odličnu ekipu. Imaju taj kontinuitet, iskustvo, ali sada su se nekako sve kockice posložile i očekujem iskreno da će ponoviti nešto slično ili možda i bolje od onog prije 20 godina u Francuskoj. To je skup vrhunskih igrača koji imaju šansu da to krunišu dobrim rezultatom. Samo se nadam da neće doći do nekih bespotrebnih nesuglasica, trzavica... Znate kako to biva na našim prostorima, dovoljna je mala iskra da zapali požar, razori ekipu i ode sve u nepovrat. Ako budu složni i naprave atmosferu, onda sa onako moćnom ekipom mogu pobijediti svakoga. Taj naš balkanski mentalitet nekada je teži od samog protivnika.

NN: Šta može napraviti Srbija?

RAHIMIĆ: Možda nemaju toliko jak tim kao Hrvatska, ali su sasvim zasluženo na Mundijalu i uz jedan pravi pristup mogu proći grupu sigurno. Imaju ekipu koja može tražiti svoju šansu. Kažem, taj pristup i atmosfera su jako bitni. Kad je ekipa složna, nema teških utakmica pa makar igrali i protiv najvećih favorita.

NN: Ko su najveći favoriti Mundijala?

RAHIMIĆ: Po mom mišljenju, Brazil i Njemačka. Interesantan fudbal igra i Belgija. Naravno ovo nisu jedine reprezentacije koje mogu nešto nparaviti, ali mi se čini da su najzrelije za put do vrha.

Uživo na meču Brazil - Srbija

Osim putem malih ekrana, neke od utakmica Elvir Rahimić svakako će gledati i uživo. Jedna od njih je Brazil - Srbija.

"Volio bih da mogu pogledati uživo sve utakmice koje igraju Hrvatska i Srbija. Međutim, Hrvati grupu ne igraju blitu Moskve. Srbija ovdje igra sa Brazilom pa eto mogu reći da će 'orlovi' imati jednog navijača više", kazao je Rahimić.