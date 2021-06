Nekadašnji golman Arsenala tragično preminuo u 51. godini

Nekadašnji golman Arsenala, Mildsbroa i Vest Bromviča Alan Miler tragično je preminuo u 51. godini.

Od njega se prvi oprostio Vest Bromvič napisavši na društvenim mrežama:

"Očajno smo tužni zbog saznanja da je bivši golman Alan Miler preminuo. U ovom užasnom trenutku mislima smo uz njegovu porodicu", saopšteno je iz VBA.

Miler je počeo karijeru u Arsenalu, iz omladinaca je prešao u prvi tim i osvojio je Liga kup i FA kup 1993. godine, a potom Kup pobjednika kupova 1994. godine, prenosi avaz.ba.

We are desperately saddened to learn of the passing of former goalkeeper Alan Miller. Our thoughts are with Alan's family and friends at this terribly sad time. pic.twitter.com/mz40gAIG3w