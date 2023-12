Nema fudbala u Minhenu

Utakmica 13. kola Bundeslige između Bajerna i Union Berlina odložena je zbog velike snežne oluje koja je pogodila Minhen.

Nije problem u terenu, već u kolapsu u kome se nalazi cijeli grad poslije ovog velikog nevremena.

Bavarci će se naknadno oglasiti gdje će saopštiti koji je novi termin u kome će se igrati ovaj meč.

Bayern Munich's game against Union Berlin has been postponed after Munich was hit with heavy snowfall pic.twitter.com/N3BrqeXecb