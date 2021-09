Nemanja Miljanović: Izgubili smo dva boda

Imali smo igrača više, stvorili smo dvije veoma dobre šanse u tom periodu, ali ih nismo iskoristili. Osjećam da smo na "Tušnju" izgubili dva boda, rekao je Nemanja Miljanović, trener FK Borac, nakon remija u Tuzli sa Slobodom u okviru 8. kola M:tel Premijer lige BiH.

U 68. minutu domaćin je pri rezultatu 1:1 dobio crveni karton (Fedor Predragović), ali i pored toga što je imao igrača više skoro 25 minuta, aktuelni prvak nije uspio da postigne još koji pogodak.

"Ne možemo da budemo zadovoljni rezultatom. Imali smo igrača više oko 20-25 minuta, stvorili smo dvije veoma dobre šanse u tom periodu, ali ih nismo iskoristili. Osjećam da smo na 'Tušnju' izgubili dva boda", rekao je nakon meča trener Banjalučana.

Meč je obilježila i velika greška mladog golmana Borca Nikole Ćetkovića, nakon koje je domaćin poveo u šestom minutu preko Dženisa Beganovića. Konačan rezultat postavio je Marko Jovanović u 56. minutu.

"To nam se dešava već treću utakmicu zaredom. Izjednačili smo veoma brzo u drugom poluvremenu, pokušavali da dođemo do drugog pogotka, ali nažalost nismo to uradili. Ne možemo biti nezadovoljni zalaganjem igrača. Bilo je bitno ovdje ne izgubiti, a sada se okrećemo duelu sa Širokim Brijegom", izjavio je Miljanović.

Borac sada ima sedam bodova i polako bježi sa dna tabele, dok je Sloboda i dalje u vrhu sa 15 bodova.

Mladen Žižović, trener Slobode, nakon meča na "Tušnju" je kazao da je bod kao pobjeda.

"Zadovoljni smo s obzirom na to da smo ostali s igračem manje i da smo morali da se opredijelimo na odbranu. Nismo dobro reagovali kod tog prekida kada je Borac izjednačio. Bili smo primorani da se branimo i odbranimo i za mene je bod kao pobjeda", rekao je Žižović.

U subotu su vrijedne pobjede u gostima ostvarili Tuzla siti i Zrinjski. Lider šampionata, ekipa iz Tuzle, slavio je u Bijeljini kod Radnika 3:1, dok je Zrinjski bio bolji u Trebinju od Leotara rezultatom 1:0.

M:tel Premijer liga BiH

1. Tuzla siti 7 6 1 0 17:7 19

2. Zrinjski 7 4 3 0 12:2 15

3. Sloboda 8 4 3 1 9:5 15

4. Sarajevo 8 4 2 2 10:7 14

5. Velež 7 3 2 2 7:7 11

6. Željezničar 7 2 3 2 6:7 9

7. Široki Brijeg 7 1 5 1 3:2 8

8. Borac 7 1 4 2 8:12 7

9. Rudar Prijedor 7 1 2 4 6:10 5

10. Leotar 8 1 2 5 4:10 5

11. Posušje 7 1 2 4 4:11 5

12. Radnik 8 0 3 5 7:13 3

Rezultati: Leotar - Zrinjski 0:1, Radnik - Tuzla siti 1:3, Sloboda - Borac 1:1, Velež - Sarajevo 1:1. Juče: Rudar Prijedor - Posušje, Široki Brijeg - Željezničar.