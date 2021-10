Nemanja Vidić slavi 40. rođendan

Legendarni reprezentativac Srbije i kapiten Mančester junajteda Nemanja Vidić danas slavi 40. rođendan.

Ljubimac navijača Zvezde i Mančester junajteda prije pet godina otišao je u penziju, a pošto ima trenerske ambicije možda ćemo uskoro ponovo da ga vidimo na terenu.

Rođeni Užičanin je u Zvezdu došao kao tinejdžer, a za prvi tim debitovao je 2000. godine.

"Ne živim ja san nego svoje ambicije i ciljeve. San sam proživeo na 'Marakani'. Nisam kao klinac sanjao dres Mančestera ili Reala već dres Zvezde, kapitensku traku na ruci i gol Partizanu! I sve sam to ostvario. Jedino što nisam, a o čemu sam kao klinac maštao u Užicu, bilo je da posle pogotka protiv crno-belih otrčim na severnu tribinu i - ne vratim se na teren. Ali, da ponovim, Zvezda je san, a Mančester je dokazivanje, profesionalizam", pamti svaki navijač Zvezde ove Vidićeve riječi, čovjeka koji je uvijek bio spreman glavu da stavi tamo gdje mnogi ne bi ni nogu.

Vidić je iz Zvezde otišao 2004. u Spartak iz Moskve, da bi nakon dvije i po sezone stigao na "Old Traford".

Osvojio je sa Mančesterom pet titula Premijer lige, jednu Ligu šampiona (2007/08), tri Liga kupa. Ukupno je odigrao 300 mečeva i postigao 21 gol, bio kapiten, a dvaput je bio igrač godine u Engleskoj. "Srpska stijena" kako ga "đavoli" zovu dobio je i svoju pjesmu.

Jubilarni rođendan mu je među prvima čestitao Rio Ferdinand.

Sa Rijom Ferdinandom činio je jedan od najboljih štoperskih tandema u istoriji fudbala. Nekadašnji kapiten velikog Mančester junajteda sa đavolima je bio prvak Evrope 2008. godine, prenosi Informer.

My guy! 40th Birthday…. you are getting old my friend but the great memories never age! Vida pic.twitter.com/XmMuT1cMNd