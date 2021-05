Neredi na ulicama Porta, Englezi tučom najavili finale Lige šampiona

Finale Lige šampiona između Čelsija i Mančester Sitija na programu je večeras, a na ulicama Porta su već krenuli neredi.

Navijači oba tima već su stigli u portugalsku luku, a kao po običaju, neredi nisu izostali.

Portu je već došlo do sukoba navijača dva tima.

Portugalci su cijelu situaciju gledali u čudu s obzirom da nisu navikli na ovakve scene, a policija je morala da reaguje.

#Chelsea and #ManCity fans scuffle in Porto as #ChampionsLeague final party turns sour#UCLFinal #UCL #ManCityChelsea #UEFA pic.twitter.com/cqimzOonio