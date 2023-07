Neredi pred utakmicu Sarajeva i Torpeda, intervenisala policija (VIDEO)

Neposredno pred današnji susret prvog kola kvalifikacija za UEFA-inu Konferencijsku ligu, gdje će snage odmjeriti Torpedo i Sarajevo, u gruzijskom Kutaisiju došlo je do incidenta koji su na ulicama izazvali navijači.

Naime, navijači domaćeg tima napali su Horde zla i nastao je fizički obračun na ulicama.

Tokom obračuna korištena su razna sredstava, a na kraju se umiješala policija i zaustavila sukob.

13.07.2023, Horde Zla (Sarajevo) in Kutaisi (Georgia) Torpedo Kutaisi Hooligans attacked Horde Zla, street fight ~50x50. Torpedo hands were clean, Sarajevo used glass bottles. There is no winning side, The police stood in the middle https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/00ZevfPAfu