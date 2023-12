Nervni slom trenera nakon primljenog gola u posljednjim minutima (VIDEO)

Odzvanjali su zidovi Mendisorosom u četvrtak uveče. U svlačionici domaćeg tima vjerovatno i otpadao malter od vike Luisa Garseije Plaze. Da se to zaključiti po reakciji Alavesovog trenera nakon primljenog gola od Real Madrida u nadoknadi meča koji je išao ka 0:0 i važnom bodu tima iz Vitorije u borbi za opstanak. Loša postavka kod kornera koji je izveo Toni Kros, međutim, omogućila je ne naročito visokom Lukasu Vaskezu da neometan šutira glavom i donese pobjedu Madriđanima koji su se zahvaljujući boljoj gol-razlici od Đirone vratili na vrh Primere. Pritom su domaćini posljednjih pola sata imali igrača više zbog oštrog starta Naća.

Alaves u 2024. čeka žestoka borba da sačuva mjesto među najboljim španskim klubovima. Trenutno je drugi iznad crte, ali sa samo tri boda zalihe.

Pokušaće u Vitoriji nešto da promijene nabolje rekonstrukcijom igračkog kadra u januarskom prelaznom roku.

In terms of historical managerial meltdowns, this from Luis Garcia Plaza after Real Madrid's late winner against Alaves this evening will be right up there.pic.twitter.com/xxip4Q3xVf