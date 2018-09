Nesportski potez Amerikanca, rugao se Meksikancu zbog visine

U noći s utorka na srijedu u Nešvilu je odigrana prijateljska utakmica između SAD-a i Meksika, a domaći su slavili rezultatom 1:0.

Jedini gol na utakmici postigao je Adams u 71. minutu, četiri minute nakon što je igrač Meksika Zaldivar dobio direktan crveni karton.

Ipak, sam rezultat ostao je u sjeni nesportskog i jadnog ponašanja američkog fudbalera Metjua Miazge, koji je na vrlo ružan način provocirao protivničkog igrača Dijega Laineza.

U 65. minuti utakmice američki defenzivac unio se u licu omalenom 18-godišnjem Meksikancu pa mu se grimasama i pokretima ruku izrugivao zbog visine.

Miazga is 6'4". Lainez is 5'6"



THE DISRESPECT pic.twitter.com/7JgXEi33SJ