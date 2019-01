Nestao avion u kojem je letio argentinski fudbaler

Britanski mediji javljaju da je avion u koji se ukrcao argentski fudbaler Emilijano Sala nestao sa radara iznad Engleskog kanala.

Privatni avion je letio iz Nanta u Francuskoj do Kardifa, za čiji klub je ovaj fudbaler nedavno potpisao ugovor.

All Trafic Contol je potvrdio da je avion nestao na putu između Nanta i Kardifa, a potraga je u toku.

Lokalna policija je prenijela da je avion izgubio kontakt sa kontrolom vazdušnog saobraćaja i nije stigao na odredište u Kardif.

Francuska policija je rekla AFP-u da je u ovom avionu bio 28-godišnji argentinski napadač. Pored njega u avionu su bile dvije osobe.

Sala je potpisao za Kardif Siti prošle subote za 15 miliona funti (18 miliona evra). Igrao je za Nant, Kaen, Niort, Orlean i Bordo.

