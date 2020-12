Nestorović sprema čistku u Radniku

Darko Nestorović, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Radnik, najavio je čistku u ekipi tokom zimske pauze u M:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Nekadašnji selektor mlade fudbalske reprezentacije krajem jesenje polusezone treći put je sjeo na klupu tima iz Bijeljine, koji na proljeće čeka grčevita borba za opstanak. Samo tri pobjede, šest remija i deset poraza doveli su Semberce trenutno na tek deseto mjesto nakon jesenjeg dijela sezone.

"Posljednja četiri kola, koje sam proveo na klupi, pokazali su da ove ekipa ima kvalitet. Ima dosta dobrih igrača, ali isto tako za opstanak moraćemo promijeniti dosta toga tokom zime. Nekim igračima ćemo se morati zahvaliti, na njihova mjesta pokušati dovesti adekvatne zamjene kako bismo ostvarili osnovni cilj koji smo sebi zacrtali, a to je opstanak", rekao je Nestorović.

Nasljednik Slavka Petrovića, najuspješnijeg trenera u istoriji Radnika, koji je klubu donio trofej pobjednika Kupa BiH, prvenstveno nije zadovoljan stanjem u zadnjoj liniji.

"Imamo velikih problema na stoperskoj liniji. Trenutno samo ih je dvojica. Dodatni problem je što pritom Ivanu Šubertu ističe ugovor, pa smo na toj poziviji najdeficitarniji i moramo pravovremeno reagovati. Sa druge strane, ima pozicija na kojima smo prekobrojni. Jedna od njih tiče se bočnih fudbalera i njihov broj moramo korigovati. Ovih dana bi trebalo da razgovaram sa čelnicima kluba kako bih znao kako ću nastupiti u narednom prelaznom roku", najavio je Nestorović.

Igrači bijeljinskog kluba su trenutno na odmoru do 11. januara, kada je zakazana prozivka. Do tada su svi igrači dobili instrukcije o individualnom radu kako bi spremni došli na pripreme. Pored Šuberta, kojem ističe ugovor u januaru, svi ostali igrači su vezani ugovorima za klub najmanje do kraja aktuelne sezone.