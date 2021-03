Nesvakidašnji detalj zabilježen je na nedavnoj utakmici 1/16 finala Lige Evrope između Moldea i Hofenhajma.

Naime, dok je Mijat Gaćinović ležao povrijeđen na terenu, kamera je u pozadini "uhvatila" nesvakidašnji prizor - dostavu pice na stadionu Moldea.

Snimak je, naravno, obišao planetu i postao viralan.

Međutim, i dalje nema odgovora na pitanje ko je naručio picu.

So a pizza delivery man turned up at this game pic.twitter.com/dcE5z6GIlP