Neviđeni peh za Španiju: Obezbjeđenje povrijedilo kapitena (VIDEO)

Španija se plasirala u finale Evropskog prvenstva pobijedivši Francusku rezultatom 2:1.

Iako je ovaj trijumf obezbijedio Špancima mjesto u velikom finalu 14. jula u Berlinu, selektor Luis de la Fuente suočava se s ozbiljnim problemom uoči susreta sa Engleskom ili Nizozemskom.

Naime, kapiten ekipe, Alvaro Morata, zadobio je neobičnu povredu koja je rezultat loše organizacije turnira. Incident se dogodio kada su navijači upali na teren.

U pokušaju da zaštiti igrače, radnik obezbjeđenja je nenamjerno povrijedio Moratu, a španski kapiten je odmah pao, držeći se za koljeno.

Selektor De la Fuente je izrazio optimizam rekavši da će "sve biti u redu", ali će tek rezultati snimanja pokazati ozbiljnost povrede.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h