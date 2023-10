Neviđeno: Sam pao kao pokošen, sudija svirao penal (VIDEO)

Navikli smo da viđamo svakojake situacije na fudbalskim utakmicama, ali ono što se dogodilo u Sjevernoj Makedoniji, dugo nije viđeno.

Na meču Prve makedonske lige, između Voske i Makedonije GP, glavni arbitar, Aleksandar Stavrev dosudio je nepostojeći penal u korist Voske.

Jedan od igrača domaćeg tima, pao je u šesnaestercu protivnika, ali ono što je zanimljivo jeste da ga protivnički igrač nije ni dotakao, čak je bio i prilično daleko od njega.

Shocking video reveals a questionable penalty decision by @UEFA referee Aleksandar Stavrev during a1MFL match Voska-Makedonija GP. Embarrassing Stavrev also serves as a ref for international FIFA and UEFA matches. The justice in football is dead #UEFA @fifamedia @fifa pic.twitter.com/xoy0zFe9jf