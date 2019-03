Nevil savjetuje Liverpulu da ispadne od Bajerna u Ligi šampiona

Legendarni defanzivac Mančester junajteda Geri Nevil engleskim novinarima je otkrio neobičan plan prema kojem bi Liverpul, kako je rekao, mogao osvojiti titulu prvaka Engleske, nakon skoro 30 godina čekanja.

Istakao je da bi Liverpul trebao izgubiti u Ligi šampiona od Bajerna i maksimalno se posvetiti Premiershipu.

"Uvijek sam mislio da bi Liverpulu za osvajanje titule bio potreban dobar raspored. Međutim, reći ću ono što zaista i mislim. Ispadnite od Bajerna. Jeste da malo zvuči suludo, jer ne možeš izaći na teren da izgubiš utakmicu, ali zaista vjerujem da bi Liverpulu prijalo da malo raščisti raspored. Eventualnom eliminacijom iz Lige šampiona bi svi bili odmorni i spremni za ono što ih očekuje do kraja sezone", rekao je Nevil.

Dodao je da bi Liverpul mogao iskoristiti i ostale okolnosti i postati šampion.

"Pred rivalom Sitijem je i potencijalno nekoliko mečeva FA Cupa, a Liverpul bi to mogao iskoristiti da stekne četiri, pet bodova više. To je teško stići na kraju sezone, a to bi sigurno bila velika prednost. Sada su šanse pola-pola", kazao je Nevil.

Liverpul je inače posljednji naslov prvaka Engleske osvojio prije 29 godina.

Nakon 29 odigranih kola, lider je Mančester Siti sa 71 bodom, dok je Liverpul drugi sa 70 bodova. Iza njih slijede Totenhem sa 61, Mančester junajted sa 58 i Arsenal sa 57 osvojenih bodova.