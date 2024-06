Nevjerovatne scene iz Dortmunda, Albanci preplavili grad (VIDEO)

U grupi B, u kojoj prvi derbi dana igraju Hrvatska i Španija od 21 sat u Dortmundu sreću se Albanija i Italija.

Nevjerovatni snimci stižu iz tog njemačkog grada.

Thousands of Albania fans have gathered on the streets of #Dortmund ahead of Albania vs Italy match, as part of the #EURo2024 . pic.twitter.com/N1C1gkjdYX