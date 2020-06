Nezapamćen incident navijača Hajduka, signalnom raketom na fudbalere

Navijači Hajduka izazvali su večeras nezapamćen incident kada su tokom utakmice protiv Varteksa ubacili signalnu raketu na teren.

Naime, hrvatsko prvenstvo igra se bez publike, a navijači su revoltirani što njihov tim gubi u 63. minutu izvan stadiona, a preko tribina "Poljuda", poslali raketu koja je pala direktno na centar.

Fudbaleri su ostali u čudu, a sudija je na kratko prekinuo meč.

Hajduk je izgubio utakmicu rezultatom 3:2.

Signal rocket on the pitch during Hajduk Split vs NK Varaždin match tonight pic.twitter.com/B8YER0x1sQ