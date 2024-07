Nezapamćena tuča Engleza i Nizozemaca: Letjele krigle, stolice, stolovi

Totalni haos vladao juče na ulicama Dortmunda gdje su fudbaleri Engleske i Nizozemske odigrali polufinalni meč Evropskog prvenstva.

Navijači ova dva tima imali su "vruć susret" u jednom od pabova od kojeg nije ostalo ništa.

Tukli su se i gađali čime su stigli.

Letjele su krigle, stolice, stolovi...

Nasty scenes in Dortmund as Netherlands fans attack a bar full of English fans.. @footbalIfights pic.twitter.com/Llf99CTB5K