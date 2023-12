Nezaustavljivi Borac grabi ka tituli prvaka

Fudbaleri Borca nastavili su sa nevjerovatnim nizom u Premijer ligi BiH.

Danas su svoj rekord produžili na 16 vezanih utakmica bez poraza. U okviru 17. kola Banjalučani su u Ugljeviku savladali posljednjeplasiranu Zvijezdu 09 sa 2:1 i tako nastavili marširati ka šampionskoj tituli. Jesenji šampion sada ima 42 boda, 10 više u odnosu na Zrinjski (sutra igra protiv Širokog Brijega) i Velež, te čak 12 u odnosu na četvrtoplasirano Sarajevo, koje danas igra protiv GOŠK-a. Zvijezda je ostala posljednja sa svega osam bodova.

Puleni Vinka Marinovića su žilav otpor domaćina slomili tek u 44. minuti kada je Zoran Kvržić pogodio za 1:0. Sve dileme oko pobjednika riješio je David Čavić koji je u 56. minuti nakon sjajne akcije zabio za 2:0. Ipak, domaći su do kraja uspjeli da postignu pogodak. Mrežu gostiju pogodio je Josip Ivančić (75), no nisu imali snage da stignu do eventualnog boda.

Do odlaska na zimsku pauzu Borac će odigrati još jednu utakmicu i to u gostima protiv Posušja čime će staviti zavjesu na najuspješniju jesen.

U drugoj današnjoj utakmici Sloga je pobijedila Posušje sa 1:0 (Miloš Nikolić). Dobojlije su se učvrstile na petom mjestu na tabeli sa sjajnih 27 bodova.

