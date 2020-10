"Nezavisne" poklanjaju album i sličice "FIFA 365 2021."

Stigla je jesen, a sa njom i najnovija, najspektakularnija kolekcija albuma i sličica "The Golden World of Football FIFA 365 2021".

Kao i svaki put do sada, i ovo sjajno kolekcionarsko izdanje izlazi iz pogona slavnog italijanskog "Paninija", čije albume i sličice fudbalskih heroja mnogi sakupljaju, ali i ljubomorno čuvaju decenijama.

"Nezavisne novine" će svim svojim vjernim čitaocima a i onima koji će to tek postati, u ponedjeljak 12. oktobra uz svaki kupljeni primjerak svog štampanog izdanja poklanjaju album "FIFA 365" sa 12 startnih odnosno gratis sličica.

Ukupan broj sličica koje treba popuniti je 512 a pored evropskih i svjetskih klubova u albumu su i dva najpopularnija kluba bivše Jugoslavije, Crvena Zvezda i Partizan. Osim "crveno-bijelih" i "crno-bijelih" u albumu se nalazi i ekipa Maribora.

Međutim ovo nije sve. Prvih 1.000 kolekcionara koji pošalju 100 praznih kesica zvanične kolekcije "The Golden World of Football FIFA 365 2021" na poklon će dobiti sjajan sportski ranac. Požurite - količine su ograničene a prazne kesice pošaljite na adresu:

IPRESS d.o.o.

Fra. Dominika Mandića 24A

88220 Široki Brijeg.

Prilikom slanja kesica obavezno tačno napišite svoje podatke, ime, prezime i tačnu adresu na koju želite da vam isporuče ranac.

Malo je sportova koji mogu da probude toliku strast i razmrdaju emocije kao što to radi fudbal. Igra s loptom kroz svoju dosadašnju istoriju je pokazala da s pravom nosi epitet najvažnije sporedne stvari na svijetu, pa sakupljajte sličice iz "Paninijeve" kolekcije "The Golden World of Football FIFA 365 2021"i sačuvajte dio fudbalske istorije zapisane zlatnim slovima."