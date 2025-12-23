Ni Monako ne želi Ansu Fatija

Monako je odlučio da ne aktivira opciju otkupa Ansua Fatija, pa će se španski fudbaler po završetku sezone vratiti u Barselonu. Kako prenosi novinar Romen Molina, ta odluka je praktično konačna.

Fati je stigao u Monako prošlog ljeta i upisao pet golova u Ligi 1, ali je taj učinak ostvario u kratkom periodu – na svega tri utakmice u razmaku od 15 dana.

Nakon tog kratkog bljeska, njegova forma je opala, minutaža bila ograničena, a problemi sa povredama ponovo su se javili. U Monaku su već sada svjesni da od trajnog transfera nema ništa.

Iako ima tek 23 godine, Fati već godinama ne uspijeva da se vrati na nivo sa početka karijere. Sve je počelo teškom povredom ligamenata koljena u novembru 2020. godine, nakon koje je prošao tri operacije i pauzirao gotovo dvije godine. Kada su problemi s koljenom sanirani, uslijedile su česte mišićne povrede.

Tako će se Ansu Fati na ljeto vratiti u Barselonu, poslije još jedne neuspješne pozajmice, slično kao ranije u Brajtonu.

Njegova tržišna vrijednost je pala na svega 10 miliona evra.