Nigerija savladala Island za ostanak u igri na SP

Fudbaleri Nigerije savladali su reprezentaciju Islanda sa 2-0 u meč drugog kola Grupe D na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Tragičar utakmice bio je najbolji igrač Islanda koji je razočarao armiju navijača. Gilfi Sigurdson je očajno izveo jedanaesterac, poslao je loptu preko gola na tribine Volgograd Arene.

Islanđani su imali fantastičnu priliku da se pobjedom primaknu na korak od osmine finala Mundijala. S druge strane, Nigerijci su igrali za opstanak, a pobjedom su došli u situaciju da se protiv "Gaučosa" bore za nokaut fazu takmičenja.

Dvostruki strijelac za Nigeriju bio je Musa, koji je pružio zaista sjajnu partiju. Načeo je rivala u 49. minutu sjajnim pogotkom nakon proigravanja Mozesa sa lijeve strane. Zakucao je loptu u mrežu sa 6-7 metara.

Potom se lijepo poigrao s Islanđanima u 75. minutu, nakon što je dobio loptu iz pozadine na lij.evoj strani. Proletio je pored mnogo sporijeg Arnasona do peterca, tu je obišao Haldorsona i lagano loptu ubacio u mrežu.

Nigeria's first goal of the World Cup, a wonderful counter attack finished off by Ahmed Musa

Ovo je prvi međusobni susret Nigerije i Islanda, što je i logično s obzirom da je skandinavski tim debitant na SP.

Drugo kolo SP, Grupa D:

Nigerija – Island 2:0

Musa 49, 75

Volgograd Arena

Gl. sudija: M. Konger

Nigerija: Uzoho – Balogun, Trust-Ekong, Omeru – Idovu (Ebuehi 46'), Ndidi, Mikel, Etobo, Mozes – Ihenačo (Igalo 85'), Musa

Island: Haldorson – Magnuson, Sigurdson (Ignason 65'), Arnason, Sevarson – Bjarnason, Sigurdson, Gunarson, Gislason – Finbogason, Bodvarson (Sigurdarson 71')

It's him again. Ahmed Musa on An even better strike



We know the name son. We know the name.#NGAISL #WorldCup #WorldCupRussia2018#WorldCup2018 #Nigeria#NGA #NGAISL #NGAICE #ISL#NGAICE #Iceland #AhmedMusa #ICEpic.twitter.com/7OuZwbTZFG