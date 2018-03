Nije mu ništa: Nejmar pleše sa povrijeđenom nogom

Fudbaler PSŽ-a Nejmar Džunior ne prestaje da skuplja negativne kritike otkad je otišao u rodni Brazil na rehabilitaciju poslije povrede noge.

Najprije je javnost šokirao kada je umro slavni fizičar Stiven Hoking postavivši na društvene mreže fotografiju na kojoj se bukvalno izrugivao naučnikovoj bolesti.

Nekoliko dana kasnije u javnost su procurile informacije da se fudbaler povjerio prijateljima kako nema namjeru da se vraća u Pariz, što je uzbunilo čelnike PSŽ-a koji su za njegov transfer iz Barselone izdvojili nevjerovatna 222 miliona evra.

Dodatno je škakljivo i podatak da Nejmar želi da se vrati u Barsu, ili da pređe u Real Madrid.

I svemu tome nije kraj. Nejmar je ponovo navukao bijes fudbalske javnosti snimkom na društvenim mrežama.

Naime, on na rođendanu sestre njegove djevojke Brune Markezinje pleše iako je povrijeđen.

Nema sumnje da će ovaj snimak izazvati bijes kod čelnika PSŽ-a, kao i navijača francuskog kluba.

PSG's star Neymar did not let his injury stop him from attending a birthday bash in Sao Paulo.



Here is Neymar showing off his one-foot dance moves.



#InternationalDayOfHappiness #PSG #NeymarJr #TuesdayThoughts pic.twitter.com/9K4DTO2gFg