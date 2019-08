Nije samo VAR: Koje su sve novine u Premijer ligi?

Premijer liga počinje u petak utakmicom Liverpula i Noriča, a nova sezona koju svi željno iščekujemo donijeće nekoliko promjena. Nije u pitanju samo uvođenje VAR tehnologije, budite spremni i na druga nova pravila.

Igranje rukom – ukoliko igrač namjerno igra rukom, svira se prekršaj, ali prekršaj će takođe biti sviran ukoliko iz slučajnog igranja rukom stvore šansu ili daju gol (to je novina regulisana pravilima).

Svaka situacija u kojoj su ruke igrača podignute iznad visine ramena takođe će se vjerovatno svirati ili su igrači položajem učinili svoje tijelo “neprirodno“ većim. Ipak, ukoliko lopta ruku ili šaku igrača iz neposredne blizine, ili je ruka blizu tijelu ili služi kako bi se poduprlo tijelo dok pada, takve situacije obično se neće svirati.

Izmjene – igrači moraju da napuste teren na tački najbližoj liniji, osim ukoliko im sudija ne dozvoli da izađu na sredini terena zbog bezbjednosti ili zbog povrede.

Gol-aut – Lopta je u igri od trenutka kada je šutnuta/pomjerena. Protivnički igrači koji su i dalje u kaznenom prostoru jer nisu imali vremena da ga napuste imaju pravo da presjeku loptu pri izvođenju gol-auta.

Žuti i crveni kartoni – ukoliko napadački tim tako želi i sudija pri tom još nije počeo da vadi žuti karton, tim može brzo da izvede slobodni udarac pod uslovom da time stvara šansu za gol. Sudija će potom naknadno pokazati karton na sljedećem prekidu.

Ipak, ukoliko je sudija namjeravao da pokaže crveni karton igraču koji je skrivio prekršaj kako bi spriječio jasnu šansu za gol, taj igrač će dobiti samo žuti karton ako napadački tim brzo izvede slobodni udarac.

Sudijsko podbacivanje – ukoliko se takva situacija dogodi unutar nekog od kaznenih prostora, ona se daje golmanu tima koji se brani kada igra ponovo počne. Za sudijska podbacivanja van šesnaesterca lopta se daje igraču tima koji je posljednji imao posjed prije prekida. Svi ostali igrači moraju da budu barem 4,5 jarde (4,11 metara) udaljeni odatle dok se igra ne nastavi.

Dvojica novih menadžera pobudiće posebnu pažnju. Sve oči biće uprte u Frenka Lamparda, koji u voljenom Čelsiju želi da ponovi uspjehe iz igračkih dana. Bio je dobar na klupi Derbi Kauntija, sa kojim je u Čempionšipu stigao do finala plej-ofa, ali Plavci su sasvim drugi izazov.

Situacija je nezgodna jer Čelsi ne smije da dovodi igrače, a Eden Azar otišao je u Real Madrid. Ipak, Lampard zajedno sa asistentom Džodijem Morisom ima reputaciju da umije sa mladim igračima, sada će to biti neophodno.

Svakako će biti jako uzbudljivo gledati Lamparda kao menadžera u Premijer ligi, a tu je opet i “stara kuka“ Stiv Brus. Poslije Birmingema, Vigana, Sanderlenda i Hala, sada će voditi Njukasl.

Brus je naslijedio Rafu Beniteza u julu i nije se mnogo stidio da povuče poteze – odmah je oborio klupski rekord time što je doveo Žoelintona iz Hofenhajma za 40 miliona funti. Vidjećemo hoće li navijači zavoljeti Brusa, ali nema sumnje da su dobili iskusnog menadžera. Promjena u igračkim kadrovima bilo je mnogo.

Uprkos zabrani, Kristijan Pulišić napokon je prešao u Čelsi, Mateo Kovačić je sada tu kao stalni član tima, dok je branilac titule Mančester Siti doveo Rodrija. Totenhema je takođe odriješio kesu poslije 18 mjeseci oborivši klupski rekord za dovođenje Tanguja Ndombelea.

Uz Njukasl, klupski rekord srušio je i Vest Hem dovođenjem Sebastijana Alera, Svrake su dovele i Sant-Maksimina, a Čekićari Pabla Fornalsa. Mančester Junajted doveo je mlade talente Danijela Džejmsa i Arona Van-Bisaku, a od nekadašnjeg igrača Kristal Palasa očekuje se da momentalno doprinese na terenu. Danas je iz Lestera na Old Traford stigao i Heri Megvajer i to za 90 miliona evra čime je postao najskuplje plaćen defanzivac svih vremena.

Arsenal je nedavno doveo Nikolasa Pepea, a na pozjamicu iz Real Madrida stigao je Dani Sebaljos. Vulverhemtpon je gledao u svoje dvorište, sada su Raul Himenez i Leander Dendonker zvanično članovi tima.

Everton je isto učinio sa Andreom Gomesom poslije pozajmice iz Barselone, a Karamele su dovele i Žan-Filip Gbamina i Moize Kena. Ajoze Peres popisao je za Lester, a Džej Rodriges vratio se u Burnli.

Nova sezona uvek znači i nove dresove, a u sezoni 2019/2020. na djelu ćemo videti čak 60 novih garnitura – Liverpul, Lester i Palas već su dali debi novim dresovima u posljednjim mečevima prošle sezone.

I za kraj, tu je nova zvanična lopta Premijer lige – Nike Merlin 2019. Za 20 godina saradnje Najki je napravio prvu loptu ekskluzivno za Premijer ligu koja odslikava brzi tempo u kojem se igra – kombinacija crnog i roze, a Najki kaže da je to “inspirisano dinamičnošću lige i energičnom navijačkom kulturom“.

Made only for the Premier League Meet next season's new @nikefootball Merlin ball pic.twitter.com/uChfmXCMmq