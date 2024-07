Nijemci bijesni na engleskog sudiju, tražili penal u produžecima (VIDEO)

Fudbalska Njemačka je na nogama zbog engleskog sudije Entonija Tejlora i jedne situacije duboko u nadoknadi vremena kada je Mark Kukurelja igrao rukom u kaznenom prostoru.

Igrao se 106. minut utakmice kada je Kukurelja prilikom jednog udarca jasno povlačio ruku i lopta ga je udarila, ali Englez nije ništa dosudio.

Štaviše, nije bilo reakcije ni VAR sobe, a Nijemci su bjesnili, kako na stadionu, tako i na društvenim mrežama, jer su zahtjevali penal od engleskog arbitra.

Mi vam ostavljamo da prosudite sami.

CUCURELLA TOUCHES THE BALL WITH HIS HAND BUT NO PENALTY GIVEN!!! pic.twitter.com/pMiXtL6HAR