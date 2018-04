Niko Kovač novi trener Bajerna

Bajern je izabrao novog trenera - biće to bivši hrvatski trener Niko Kovač. Informaciju donosi njemački “Bild” koji tvrdi da će sadašnji trener Ajntrahta ovog mjeseca biti predstavljan u Minhenu i zatim na ljeto preuzeti novi posao, prenosi Večernji list.

Bajern je posljednjih sedmica u potrazi za trenerom koji će naslijediti Jupa Hajnkesa (72) u Bajernu i odluka se iščekuje napeto kao izbor novog pape. Na kraju će to biti Kovač koji je napravio sjajne stvari u Ajntrahtu iz Frankfurta, a u konkurenciji su još bili Julijan Nagelsman (Hofenhajm) i Lusien Favr (Nice).

Niko je kao igrač boje njemačkog kluba branio od 2001. do 2003. i postao s njim svjetski prvak. Bavarski klub je prepun njegovih prijatelja, uz sportskog direktora Hasana Salihamidžića tu je i šef Bajernovog voznog parka Bruno Kovačević kojem je nedavno došao na proslavu 60. rođendana u Minhen.

Porodica mu živi nedaleko, u Salzburgu, a ima i podršku navijača. Na ruku mu je išlo to što ima njemačku disciplinu, a zna i jezik. Nikini pomoćnici trebali bi biti brat Robert i sadašnji asistent Hajnkesa Peter Herman.

Situaciju s Bajernom nedavno je komentarisao i Kovač.

"S Ajntrahtom imam ugovor do 2019.", rekao je Kovač, ali onda natuknuo da bi moglo doći do promjena: "No, u nogometu nikad ne znate što će se dogoditi."