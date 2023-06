Niko Kranjčar: Fudbal je sport za djevojčice

Nažalost, globalna je percepcija da fudbal nije sport za curice, dok je u Americi najzastupljeniji ženski sport fudba, rekao je bivši hrvatski fudbaler, Niko Kranjčar.

"UEFA je osmislila program, želja nam je da se curice aktiviraju više u fudbalu i to vrtićka djeca. To se radi kroz animaciju Diznijevih filmova, uče se osnove, imaš tematiku vođenja lopte, a Elza je sa strane i onda se takmičimo ko prvi dođe do Elze, djeci to stvarno bude zanimljivo, igraju se, super je", ovako je proslavljeni "Vatreni", predstavio malu školu ženskog fudbala koju vodi i poručio kako bi sva djeca trebala imati priliku baviti se sportom.

"Najbitnije je da dijete voli 'taj' sport, da se voli time baviti, po meni bi ga roditelji trebali pustiti, zato postoje treneri, klubovi koji se onda i bave djecom. Divno je imati podršku roditelja i mislim da je to najbitnije u sportu, ali mislim da ih treba pustiti", kaže Kranjčar.

Baš kao što je to učinio Cico, koji nije dijelio savjete, otkrio je Niko.

"Nikada mi nije dao fudbalski savjet, ali sam opet imao zadovoljstvo i svugdje išao s njim, bio u fudbalskom društvu od jutra do naveče, ali nikada o fudbalskim savjetima nismo pričali, sam se držao toga. Došao bi na utakmicu, ali poslije nije bilo kako si ovo, trebao si ovo napraviti...", prisjeća se Niko.

Iako je odrastao u kopačkama, da bi išao na trening morao je biti dobar u školi. Bez obzira što se život fudbalera na prvu čini glamurozan, on je pun odricanja priznaje Kranjčar, prenosi "Jutarnji list".

"Nije lak život, lijep je, radiš ono što voliš, zarađuješ lijepe novce, ali je težak. Psihološki je težak jer se svaki dan takmičiš sam sa sobom, sa prijateljima, ti si taj koji želi biti najbolji na kraju dana, prepun je uspona i padova", objasnio je bivši fudbaler.

Ali i oni su sastavni dio života i treba ih sportski podnositi, kako to čini i Marko Bratoš, predvodnik najslušanije jutarnje emisije u Hrvatskoj - "Beautiful day", koju mališani svake sedmice izazivaju na sportski dvoboj koji je dio društveno odgovorne akcije - "Who runs the world? KIDS!"

Cilj kampanje je motivisati djecu na bavljenje sportom, osvijestiti roditelje o postojanju problema i djecu maketi od ekrana. Nažalost prema zabrinjavajućim podacima HZJZ svaki treći školarac ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu i nedovoljno je aktivan.

Ranije su ovu hvalevrijednu akciju osim Nike Kranjčara podržali Dino Rađa, Gordan Giriček, Drago Ćosić i Robert Prosinečki.