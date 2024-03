Niko nikad kao Heri Kejn

Napadač Bajerna ušao je u istoriju Bundeslige kao igrač sa najviše postignutih golova u debitantskoj sezoni u njemačkoj eliti.

Pogodak protiv Darmštata, u pobjedi od 5:2, bio mu je 31. u tekućoj takmičarskoj kampanji.

Engleski napadač je tako srušio rekord Uvea Zelera, koji je ovaj postavio prije ravno tri decenije. U sezoni 1963/64, Zeler je kao debitant u Bundesligi postigao 30 golova.

Kejnu je ovo ujedno i lični rekord - nikada prije nije postigao 31 gol u istoj sezoni. U Totenhemu, najviše je "dobacio" do brojke od 30 golova.

Takođe, uvećao je i svoj ukupni golgeterski bilans na svim frontovima - zbirno je ove sezone u svim takmičenjima postigao 37 golova na 35 utakmica.

