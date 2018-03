Nikola Nikić o neredima u grčkom fudbalu: Kod Grka je to dio folklora

Svako ko imalo poznaje njihov temperament neće biti previše iznenađen najnovijim incidentima u grčkom fudbalu, kaže Nikola Nikić, nekadašnji slavni fudbaler, koji je veći dio igračke karijere proveo upravo nastupajući za Egaleo, Aris i PAOK.

Prekid prvenstvene utakmice između ljutih rivala PAOK-a i AEK-a, pištolj u ruci predsjednika solunskog tima Ivana Savidisa, slika je koja je obišla i zaprepastila veći dio Evrope i svijeta. Zgrožen je tim činom svakako i Nikić, ali ga ne čudi, jer je nerede tokom karijere i sam osjetio na vlastitoj koži.

"Nadam se da me neko neće pogrešno shvatiti, ali kod Grka je to dio folklora, u sportu generalno, a u fudbalu posebno. Dovoljno je znati da su oni možda jedina ili jedna od rijetkih zemalja u kojoj su se incidenti dešavali čak i na odbojkaškim utakmicama. Jednostavno, njihov temperament i zaljubljenost u sport koja se graniči sa fanatizmom dovode do toga da vrlo često nemaju ni mjere ni granice", kaže Nikić.

Još mu je u sjećanju događaj iz osamdesetih godina prošlog vijeka, kada je igrao u Grčkoj.

"Ovo što se desilo u Solunu je nešto o čemu bruju cijeli svijet, jer je zaista raritet. Međutim, s vremena na vrijeme odem u Grčku i pogledam neku utakmicu. Pratim dešavanja generalno u njihovoj ligi, nedavno su baš PAOK-u oduzeta tri boda jer su trenera na jednoj utakmici navijači pogodili flašom. Dakle, znam da se kod njih ispadi dešavaju gotovo svakog vikenda. Ne baš ovakvi, ali upadi navijača, tuče ili verbalni sukobi čelnika klubova su zaista česti i reklo bi se uobičajeni. Neke njihove TV kuće danonoćno čuva policija sa dugim cijevima upravo od navijača", kazao je Nikić i dodao:

"Sjećam se da su u moje vrijeme, 1985. navijači Egalea utrčali na teren i počeli da tuku svoje igrače. Bahtić i ja smo iz nekih razloga bili pošteđeni, dok je većina ostalih saigrača bila na meti. Međutim, nisu se ni moji saigrači libili da uzvrate, pa je i veći broj navijača tada povrijeđen", prisjetio se Nikić.

Čovjek sa imenom Ivan Savidis bio je predsjednik PAOK-a i u vrijeme dok je Nikić igrao za taj klub. Riječ je vjerovatno o pretku današnjeg prvog čovjeka kluba koji ima isto ime i prezime.

"Radi se o grčkoj porodici koja je nekad davno izbjegla iz male Azije u Grčku. Kada sam čuo o kome se radi, našalio sam se da tu ima i ruskog uticaja u temperamentu", smatra Nikić.

U Grčkoj je na neodređeno vrijeme prekinuto prvenstvo nakon haosa u Solunu, kada je prvi čovjek PAOK-a Ivan Savidis ušao na teren s pištoljem za pojasom kako bi se obračunao sa sudijom. Očekuju se i oštre reakcije iz UEFA i FIFA s mogućnošću čak izbacivanja reprezentacije i klubova iz svih takmičenja dok se ne smiri situacija u toj zemlji. Dođe li zaista do "fudbalskog Grexita", mogao bi profitirati Nogometni savez Hrvatske, jer bi skočio na 15. poziciju, koja donosi dva predstavnika u Ligi šampiona.