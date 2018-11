"Nisam htio da Kolu slomim obje noge, samo jednu"

Nekadašnji defanzivac Liverpula Nil Rudok priznao je da je namjerno povrijedio Endija Kola koji je tokom devedesetih igrao za Mančester junajted.

Rudok kaže da je to namjeravao jer "nije volio Kola".

Liverpul i Mančester junajted su 1996. igrali jednu od utakmica, Rudok je startovao, a Kolu su polomljene obje noge.

Fudbaler "redsa" je nakon toga tešku povredu napadača "đavola" pripisao načinu na koji se Kol prizemljio poslije starta, ali je 22 godine kasnije promijenio priču. Dio razloga je bio i Tedi Šeringem, kao Rudokov prijatelj, ali je on jednostavno volio da bude grub prema Kolu.

"U suštini, volio sam da ga šutiram. Znam da to nije baš plemenito i pametno, ali sam mu jednim startom polomio obje noge. Nisam htio obje, da budem iskren. Mislio sam samo jednu, a to povrh svega nije bio ni faul, igra je nastavljena", rekao je Rudok za "TalkSport".

Opisuje i kako je izgledao horor start nad igračem Junajteda.

"Bilo je idealno jer je pustio loptu da ide pored njega i potpuno sam ga uništio. Opet, znam da nije dobro i pametno, ali je prošlo vrhunski. Dobar sam prijatelj sa Tedijem Šeringemom i ako ga Tedi nije volio, nisam ni ja", rekao je Rudok.

Kol je još ranije, 2010. godine rekao da je mislio kako taj start nije bio namjeran, samo nepažljiv i pogibeljan.

"Bio sam bijesan, stvarno bijesan kad me je Rudok presjekao u meču rezervi i kad sam završio sa dva polomljena zgloba koja su me odvojila od terena mjesecima. Nismo se saglasili u vezi sa tim kako se to desilo, jer je on tvrdio da je dobro startovao i da sam ja loše pao, a ja sam govorio da je kasnio i bio nepažljiv. Ali nikad nisam, ni u tom bijesu, mislio da je startovao namjerno da bi mi polomio kosti...", smatrao je Kol.

(B92)