"Nisam mogao da ustanem, doktor je mislio da je pokvaren magnet"

Siniša Mihajlović prošlog jula saznao je loše vijesti, koje su ga zatekle dok se brijao.

"Uvek sam bio zdrav. Svaki dan trčim, dižem tegove. Imao sam kondiciju. Kada dobiješ leukemiju brzo se umoriš, ali ja nisam želeo da se zaustavim. Kada sam otišao na magnetnu rezonancu, doktor nije mogao da poveruje šta je video. Rekao je "ja nikada ovako nešto nisam video u životu". Sat vremena pre pregleda ja sam trčao sat vremena. Sećam se da sam se brijao kad me je doktor pozvao: 'Siniša, dođi, moram nešto da ti kažem'. Rekao mi je da imam leukemiju. Prvo što sam ga pitao bilo je da li se od toga umire. Rekao mi je da pre dvadeset godina mi ne bi bilo spasa, ali sada će možda moći da mi pomognu", ispričao je Siniša Mihajlović gostujući na televiziji "Nova S".

Godinu dana kasnije srpski trener i bivši selektor može da konstatuje da je pobijedio opaku bolest.

"Što reče jedan italijanski novinar 'sad leukemija mora da se čuva od Siniše'. Nisam nikada sumnjao da ću pobediti. Tako sam se ponašao i tako razmišljao. Važno je da budete pozitivni, ali to nije najvažnije. Imao sam sreću da sam se lečio na pravom mestu. Bio sam 'dobar pacijent', slušao sam sve što su mi pričali. Bio sam uvek smiren i pozitivan. To je i doktorima pomoglo. Uvek moraš da imaš volju za životom, to mora da te vodi. Želeo sam da budem primer svima, ne samo svojoj familiji. Ne mislim da svi treba da se bore kao ja, jer nismo svi isti, ali bar da pokušaju. Ovo je bila samo još jedna stvar u životu, a dosta sam toga prošao. Mislim da sam postao bolji čovek posle svega ovoga. Želja mi je bila da udahnem čist vazduh, četiri meseca to nisam mogao. Počeo sam da obaćam pažnju na male stvari", rekao je Siniša.

Aktuelni trener Bolonje pričao je i o pandemiji koronavirusa koja je u “univerzitetskom gradu” bila posebno izražena.

“Vi ste u Srbiji mnogo bolje to odradili, dosta ste bolje postupali nego u Italiji. U početku je bilo dosta teško, potcenili su virus u Italiji. Nije bilo potrebe za utakmicom Atalante i Valensije u Milanu. Tu je bilo 50.000 ljudi”, podsjetio je srpski trener i nastavio:

“Sada je sve u redu, ljudi polako izlaze napolje. Dosta su svi oprezniji i virus popušta. Sve ide na bolje. Nadamo se da će toplo vreme uticati na virus i da će i ta vakcina uskoro. Ko zna zašto je sve ovo dobro. Mnogi su već videli kako je Veneciji, ponovo se vide ribe u vodi, delfini... Rasčistilo se. Bilo je i pozitivnih strana. Vidim da svuda sve ide na bolje”.

Epidemija koronavirusa mu je, kako kaže, došla kao odmor.

“Proveo sam dva najlepša meseca u mom životu. Sigurno da je mnogima ovo teško palo. Činjenica je da sam četiri meseca bio u sobi dva sa dva. Jednom nedeljno sam izlazio napolje. Za mene je ovo bio kao odmor jer sam već preživeo to pre. Već sada u Italiji ima mnogo razvoda. Nisu navikli da budu zatvoreni kod kuće. Dosta se pojavilo nasilja u porodici. Lepo je jedan Italijan rekao: ‘Je li imate hrane? Imate. Je li imate vode? Imate. Pa, što se bunite onda?’”, nasmijao se Mihajlović.