Ništa od Kontea, Solari glavni kandidat za novog trenera Reala

Španski i italijanski mediji pišu da je fudbalski stručnjak Antonio Konte sve dalje od klupe Real Madrida te da je glavni kandidat za zamjenika Hulena Lopetegija, koji je pred otkazom, nekadašnji fudbalera Kraljeva Santjago Solari.

Real je navodno planirao danas saopštiti da je Konte novi trener, no, to se nije dogodilo, a sada poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio te španski mediji Mundo Deportivo i AS javljaju da će Lopetegija zamijeniti Solari, odnosno da će biti promovisan iz B tima u seniorski.

Mundo Deportivo navodi da su pregovori s Konteom teži nego što se očekivalo te da bi Solari mogao voditi ekipu u posljednje četiri utakmice prije reprezentativne pauze.

AS piše da Konte zahtjeva dugotrajan ugovor, kao i garanciju "da će moći raditi". Takođe, upozorio je da "ima puno posla".